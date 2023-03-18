Se jugó la fecha 2 del Torneo Apertura 2023 de ACIADEP: mirá los resultados

La Liga de fútbol ACIADEP disputó este sábado 18 de marzo la segunda fecha del Torneo Apertura 2023. El Hipódromo Gral. Belgrano recibió a los cientos de jugadores que llegaron para disputar sus partidos. Libres A y B, Juniors A y B, Masters y Seniors son las 6 categorías que reúnen a más de 1000 jugadores activos con los que cuenta la liga en la actualidad.
Libres A
CONTADORES «L» 4 – 1 CONTADORES «JR»
LOS PROFESIONALES 3 – 1 ESCRIBANOS
AGROFOR 0 – 3 INTERPROFESIONALES YACARÉ
ABOGADOS D 2 – 0 PROFESORES «B»
ABOGADOS LIBRES 0 – 0 ESTUDIO
Libres B
PROFESORES «L» 2 – 1 UCSF
ABOGADOS DR 1 – 4 SQUADRA ARQUITECTOS
PROFESIONALES ASOCIADOS 1 – 2 INGENIEROS «C»
UNIVERSITARIOS 1 – 1 ATLETICO PROFESIONALES
Juniors A
AGROFOR L 0 – 0 ESCRIBANOS JRS
PROFESORES «B» 4 – 0 JUNIORS ABOGADOS «A»
SAN FRANCISCO 1 – 1 YACARE JUNIORS
ABOGADOS D JUNIORS 1 – 3 CONTADORES INTERMEDIA
Juniors B
AGROFOR GG 6 – 0 CONTADORES «C»
PROFESIONALES UNIDOS 0 – 1 LOS PROFESIONALES II
YACARE XL 3 – 0 CATOLICA JRS
M.O.L.- SALUD 1 – 1 ABL JUNIORS
PROFESIONALES ASOCIADOS JR 0 – 5 ESTUDIO FC
Seniors
PROFESORES «S» 1 – 3 CONTADORES «A»
CONTADORES «E» 3 – 1 M.O.L. «S»
ARQUITECTOS 1 – 0 ABOGADOS «DS»
ABOGADOS «B» 1 – 3 AGROFOR SENIORS
CATOLICA «+» 4 – 0 MEDICOS «A»
Masters A
AGRIMENSORES «B» 3 – 1 CONTADORES «S»
AGROFOR M 3 – 0 ARQUITECTOS MASTERS
PROFESORES «C» 0 – 0 QUIMICOS
Masters B
ABOGADOS «BMW» 1 – 3 CPAIM
MEDICOS «B» 3 – 2 UNIVERSITARIOS «A»
ABOGADOS B MASTERS 1 – 0 INGENIEROS «B»