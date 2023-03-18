Se jugó la fecha 2 del Torneo Apertura 2023 de ACIADEP: mirá los resultados

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La Liga de fútbol ACIADEP disputó este sábado 18 de marzo la segunda fecha del Torneo Apertura 2023. El Hipódromo Gral. Belgrano recibió a los cientos de jugadores que llegaron para disputar sus partidos. Libres A y B, Juniors A y B, Masters y Seniors son las 6 categorías que reúnen a más de 1000 jugadores activos con los que cuenta la liga en la actualidad.

Libres A

CONTADORES «L» 4 – 1 CONTADORES «JR»

LOS PROFESIONALES 3 – 1  ESCRIBANOS

AGROFOR 0 – 3 INTERPROFESIONALES YACARÉ

ABOGADOS D 2 – 0 PROFESORES «B»

ABOGADOS LIBRES 0 – 0 ESTUDIO

Libres B

PROFESORES «L» 2 – 1 UCSF

ABOGADOS DR 1 – 4 SQUADRA ARQUITECTOS

PROFESIONALES ASOCIADOS 1 – 2 INGENIEROS «C»

UNIVERSITARIOS 1 – 1 ATLETICO PROFESIONALES

Juniors A

AGROFOR L 0 – 0 ESCRIBANOS JRS

PROFESORES «B» 4 – 0 JUNIORS ABOGADOS «A»

SAN FRANCISCO 1 – 1 YACARE JUNIORS

ABOGADOS D JUNIORS 1 – 3 CONTADORES INTERMEDIA

Juniors B

AGROFOR GG 6 – 0 CONTADORES «C»

PROFESIONALES UNIDOS 0 – 1 LOS PROFESIONALES II

YACARE XL 3 – 0 CATOLICA JRS

M.O.L.- SALUD 1 – 1  ABL JUNIORS

PROFESIONALES ASOCIADOS JR 0 – 5 ESTUDIO FC

Seniors

PROFESORES «S» 1 – 3 CONTADORES «A»

CONTADORES «E» 3 – 1 M.O.L. «S»

ARQUITECTOS 1 – 0 ABOGADOS «DS»

ABOGADOS «B» 1 – 3 AGROFOR SENIORS

CATOLICA «+» 4 – 0 MEDICOS «A»

Masters A

AGRIMENSORES «B» 3 – 1 CONTADORES «S»

AGROFOR M 3 – 0 ARQUITECTOS MASTERS

PROFESORES «C» 0 – 0 QUIMICOS

Masters B

ABOGADOS «BMW» 1 – 3 CPAIM

MEDICOS «B» 3 – 2 UNIVERSITARIOS «A»

ABOGADOS B MASTERS 1 – 0 INGENIEROS «B»

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