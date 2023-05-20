Finalizó la fecha 10 del Torneo Apertura 2023 de ACIADEP: mirá los resultados

La fecha 10 del Torneo Apertura 2023 de ACIADEP se jugó este sábado por la tardes de las 12:15 am del medio día. Una jornada llena de goles bajo un clima ideal que acompañó a los equipos y el público presente.
Mirá los resultados:
Juniors A
AGROFOR L 1 – 1 CONTADORES INTERMEDIA
ABOGADOS D 1 – 2 JUNIORS SAN FRANCISCO
VISITADORES MEDICOS 2 – 1 ESCRIBANOS JRS
PROFESORES «B» 1 – 3 JUNIORS YACARE JUNIORS
Juniors B
AGROFOR GG 3 – 0 YACARE XL
PROFESIONALES ASOCIADOS JR 1 – 2 ABL JUNIORS
ESTUDIO FC 1 – 0 LOS PROFESIONALES II
PROFESIONALES UNIDOS 0 – 1 CATOLICA JRS
M.O.L.- SALUD 1 – 0 CONTADORES «C»
Libres A
CONTADORES «JR» 0 – 2 ABOGADOS D
PROFESORES «B» 2 – 0 ESCRIBANOS
ABOGADOS LIBRES 1 – 4 LOS PROFESIONALES
CONTADORES «L» 0 – 1 INTERPROFESIONALES YACARÉ
AGROFOR 1 – 0 ESTUDIO
Libres B
PROFESIONALES ASOCIADOS 4 – 1 PROFESORES «L»
UNIVERSITARIOS 1 – 1 UCSF
ATLETICO PROFESIONALES 1 – 0 SQUADRA ARQUITECTOS
ABOGADOS DR 0 – 3 INGENIEROS «C»
Seniors
CONTADORES «E» 0 – 4 ARQUITECTOS
CATOLICA «+» 3 – 1 AGROFOR SENIORS
ABOGADOS «B» 0 – 0 ABOGADOS «DS»
CONTADORES «A» 0 – 1 M.O.L. «S»
PROFESORES «S» 4 – 2 MEDICOS «A»
Masters A
AGRIMENSORES «B» -.- QUIMICOS
GALENOS 4 – 1 PROFESORES «C»
CONTADORES «S» 3 – 0 ARQUITECTOS MASTERS
Masters B
UNIVERSITARIOS «A» 1 – 1 CPAIM
MEDICOS «B» 1 – 0 INGENIEROS «B»
ABOGADOS «S» 2 – 1 ABOGADOS B MASTERS