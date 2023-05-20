Finalizó la fecha 10 del Torneo Apertura 2023 de ACIADEP: mirá los resultados

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La fecha 10 del Torneo Apertura 2023 de ACIADEP se jugó este sábado por la tardes de las 12:15 am del medio día. Una jornada llena de goles bajo un clima ideal que acompañó a los equipos y el público presente.

Mirá los resultados:

Juniors A

AGROFOR L 1 – 1 CONTADORES INTERMEDIA

ABOGADOS D 1 – 2 JUNIORS SAN FRANCISCO

VISITADORES MEDICOS 2 – 1 ESCRIBANOS JRS

PROFESORES «B» 1 – 3 JUNIORS YACARE JUNIORS

Juniors B

AGROFOR GG 3 – 0 YACARE XL

PROFESIONALES ASOCIADOS JR 1 – 2 ABL JUNIORS

ESTUDIO FC 1 – 0 LOS PROFESIONALES II

PROFESIONALES UNIDOS 0 – 1 CATOLICA JRS

M.O.L.- SALUD 1 – 0 CONTADORES «C»

Libres A

CONTADORES «JR» 0 – 2 ABOGADOS D

PROFESORES «B» 2 – 0 ESCRIBANOS

ABOGADOS LIBRES 1 – 4 LOS PROFESIONALES

CONTADORES «L» 0 – 1 INTERPROFESIONALES YACARÉ

AGROFOR 1 – 0 ESTUDIO

Libres B

PROFESIONALES ASOCIADOS 4 – 1 PROFESORES «L»

UNIVERSITARIOS 1 – 1 UCSF

ATLETICO PROFESIONALES 1 – 0 SQUADRA ARQUITECTOS

ABOGADOS DR 0 – 3 INGENIEROS «C»

Seniors

CONTADORES «E» 0 – 4 ARQUITECTOS

CATOLICA «+» 3 – 1 AGROFOR SENIORS

ABOGADOS «B» 0 – 0 ABOGADOS «DS»

CONTADORES «A» 0 – 1 M.O.L. «S»

PROFESORES «S» 4 – 2 MEDICOS «A»

Masters A

AGRIMENSORES «B» -.- QUIMICOS

GALENOS 4 – 1 PROFESORES «C»

CONTADORES «S» 3 – 0 ARQUITECTOS MASTERS

Masters B

UNIVERSITARIOS «A» 1 – 1 CPAIM

MEDICOS «B» 1 – 0 INGENIEROS «B»

ABOGADOS «S» 2 – 1 ABOGADOS B MASTERS

 

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